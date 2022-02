Słodko-gorzki smak miał ostatni weekend dla siatkarzy trzecioligowego AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podopieczni Wiktora Zasowskiego najpierw u siebie wygrali bez straty seta z UKS-em Żakiem Krzeszyce, by dzień później bezdyskusyjnie przegrać 0:3 w Policach z SMS-em.

Akademicy utrzymali prowadzenie w tabeli i w najbliższą sobotę zmierzą się z Orionem Sulechów. O rywalu mówił w Szatni Akademików Wiktor Zasowski, grający trener zielonogórzan.

Jest to zespół młody, budowany na juniorach, kadetach. Ciekawy, perspektywiczny, który ma się w III lidze ogrywać. My tam wygraliśmy 3:1, ale nie było tak kolorowo, jak na papierze, bo były męczarnie. My chcemy wrócić do dobrej gry i szybko odpowiedzieć na to, co się wydarzyło w niedzielę. Musimy od razu mocne warunki postawić i mocno dociskać rywala.