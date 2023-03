W lubusko-dolnośląskiej III lidze siatkarek czas na najważniejsze mecze sezonu. Lubuskie Taxi AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego w najbliższą sobotę zmierzy się z Sobieskim Oława.

Bez względu na wynik tego spotkania akademiczki będą grały dalej o II ligę. Szczegóły zdradził w programie Szatnia Akademików Jakub Czarnecki, trener zielonogórzanek.

Zakończyliśmy rundę zasadniczą na drugim miejscu i awansowaliśmy do play-offów. Najpierw jest mecz półfinałowy, który zagramy go z trzecim w tabeli zespołem Oławy. Jeśli wygramy go, zagramy o pierwsze miejsce, a jeśli przegramy będziemy grać o trzecie miejsce. Awans na baraże wywalczyliśmy sobie już po rundzie zasadniczej, bo w czwórce są po dwa zespoły z lubuskiego i dolnośląskiego.