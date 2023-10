Zdobyć praktyczną wiedzę tak, by umiejętnie wykorzystać ją na rynku pracy. To najważniejszy cel Akademii Perceptus. Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim nastąpiła inauguracja kolejnej edycji.

Akademia to cykl wydarzeń edukacyjnych i warsztatów skierowanych zarówno do studentów, jak i uczniów szkół średnich. Mają one mają pomóc w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych. Jacek Starościć z firmy Perceptus w rozmowie z Radiem Index przyznał, że uczestnictwo w akademii daje bardzo dużo uczniom i studentom.

Ten potencjał i oczekiwania spowodowały, że akademia nie jest technologicznym materiałem. Chcemy jednak wykrzesać tę przedsiębiorczość, bo ona jest. My ją zauważamy. W tym roku chcemy uczyć studentów zakładania swoich firm, wspierania ich, a nawet współfinansowania.

Akademia jest szansą, by pokazać się przyszłym pracodawcom. Olaf Bykowski, student drugiego roku informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim, był uczestnikiem poprzedniej edycji. Co mu dało uczestnictwo w tym projekcie?

Tak naprawdę mi dało szansę na wszystko. Dzięki temu poszedłem na staż, co przerodziło się na pracę w zawodzie. To pierwsze zdarzenie z branżą informatyczną i to jest najfajniejsze, by spróbować, jak wygląda ta branża.

Akademia Perceptus jest ważna z punktu widzenia samej uczelni. Mówi rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Wojciech Strzyżewski.

Po pierwsze kontakt z jedną z najlepszych firm, Po drugie kontakt z najlepszą technologią, po trzecie kontakt z Uniwersytetem Zielonogórskim. To jest przykład modelowej współpracy uczelni z wybraną firmą na rynku lubuskim. Dla studentów możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami, możliwość podjęcia pracy zawodowej niekoniecznie w tej firmie, ale w zakresie IT.

Akademia Perceptus działa już od dziewięciu lat. Tegoroczna edycja wspierana jest nie tylko przez Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest z akademią od samego początku, ale również przez Wydział Ekonomii i Zarządzania.