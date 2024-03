Za nami 19. edycja Targów Pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim. W tym roku na odwiedzających czekało 55 wystawców z ofertami skierowanymi zarówno do studentów, jak i absolwentów wszystkich wydziałów naszej uczelni.

Jedną z przeglądających ofertę była Michalina Michalczak, studentka informatyki i ekonometrii.

Tegoroczne Targi Pracy odbyły się na kampusie A, w budynku A-29. Pierwszy raz w targach brali przedstawiciele szpitali. Mówi Monika Politańska, kierownik biura karier UZ.

Każdy student znajdzie coś dla siebie. Praktyki, staże, oferty pracy, ale także punkty konsultacyjne, do których można podejść z CV. Studenci mogli dowiedzieć się, co poprawić, co zmienić, żeby mieć szansę na zatrudnienie.