289 – dokładnie tyle kartek, dokładniej ich projektów, wpłynęło do tegorocznej edycji konkursu na kartkę bożonarodzeniową Uniwersytetu Zielonogórskiego. I ile prac, tyle też pomysłów na wykonanie zadania. Jedni rysują, drudzy malują, a jeszcze trzeci… wyklejają.

O swoich projektach prac opowiadają nam Hania, Zosia i Ania.

O tym, że było dobrze, a nawet bardzo dobrze przekonują również członkowie komisji konkursowej. To oni co roku wybierają prace, które będą następnie świąteczną wizytówką Uniwersytetu Zielonogórskiego. I jak co roku – łatwo nie było. Według prof. Marii Mrówczyńskiej, przewodniczącej jury, prace dzieci z roku na rok reprezentują coraz wyższy poziom plastyczny. I to w każdej grupie wiekowej.

A co się później z wygranymi projektami dzieje? To zdradza Małgorzata Ratajczak – Gulba, kierownik biura promocji UZ.

Przypomnijmy – konkurs na kartki bożonarodzeniowe jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych. Wydarzenie jest organizowane od ponad 10 lat.