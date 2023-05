IFMSA Poland to jedno z kół naukowych działających na naszej uczelni. Formacja zrzesza studentów różnych kierunków, w tym medycyny i psychologii. Co za tym idzie – działacze stowarzyszenia organizują wiele akcji prozdrowotnych. Studenci mają na swoim koncie między innymi darmowe badania dla panów.

Wydarzenie odbywało się kilka miesięcy temu w galerii handlowej przy ulicy Wrocławskiej. Czy zielonogórzanie chętnie poddają się badaniom?

Zdecydowanie częściej zgłaszają się do nas panie. To one dbają o zdrowie swoich partnerów, synów, braci czy ojców. Namawiają ich do badań. Ale np. w trakcie listopadowej akcji było tak wielu chętnych panów, że aż zszokowała nas ich frekwencja.