Stancje, czy też inaczej mówiąc pokoje do wynajęcia to wciąż mieszkaniowa alternatywa dla studentów spoza Zielonej Góry. Są co prawda akademiki, ale w tych nie dla wszystkich żaków wystarcza miejsca, albo student ceni sobie większą prywatność. I wtedy decyduje się na wynajem czegoś na własną rękę.

Jak się okazuje – na własną rękę dosłownie, bo studenci czy też ich rodzice wciąż bardzo rzadko korzystają z pomocy biur nieruchomości.

Osobiście nie spotkałem się z sytuacją wynajęcia pokoju. Jeśli chodzi o mieszkanie to tak – miałem taką transakcję, że rodzice szukali całego mieszkania dla swojego syna. I z tego co wiem, chłopak cały czas studiuje i tam mieszka.

Mówił Sylwester Przepióra, agent nieruchomości. Rozmówca Radia Index podkreśla jednak, że z pośrednictwa warto skorzystać. Zarówno będąc wynajmującym, jak i najemcą. Choć zwłaszcza dla tego pierwszego może to być bezpieczniejsze.

Dobry agent i w dobrym biurze da większe bezpieczeństwo. My chociażby możemy weryfikować sytuację finansową takiego najemcy, czy jest osobą wypłacalną i zarabiającą.

Korzystając z takiej pomocy należy się jednak liczyć z koniecznością opłaty za usługę. Jej wysokość zależy od konkretnego biura nieruchomości.