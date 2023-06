Trwa nabór wniosków do czwartej edycji konkursu „Klakson – Impuls do Innowacji”. To inicjatywa, która promuje najlepsze projekty studenckie, powstające w obrębie kół naukowych, zrzeszonych wokół Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jakie pomysły mogą liczyć na wsparcie? Projekty zwłaszcza o dużym potencjale komercjalizacyjnym. Wnioski można składać do 5 lipca, w Dziale Spraw Studenckich, przy Al. Wojska Polskiego 69 w pokoju 401R. Link do dokumentów znajdziecie TUTAJ.