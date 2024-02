Znamy kolejnych Absolwentów Extra Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tym razem do grona wyróżnionych dołączył Kacper Ślipko. Na swoim koncie ma licencjat na kierunku Fizyka ze specjalnością nauczycielska, a obecnie kontynuuje naukę na drugim stopniu.



Plusem studiowania Fizyki na Uniwersytecie jest bardzo dobra współpraca na linii student wykładowca, co bardzo odpowiadało Kacprowi. Pozwala na poszerzeni wiedzy oraz rozwój wielu umiejętności. Choć mówi, że fizyka jest nauką bardzo wymagającą, to dla studentów jest obcowaniem z otaczającym światem.

Można wyciągać bardzo dużo informacji o konstrukcji świata. Po samych zajęciach, pojawia się myśl, że dana rzecz właśnie tak działa. Dzięki nauce fizyki łapie inną świadomość i zupełnie inaczej postrzegam świat.

Praca licencjacka nosiła tytuł: „Spectral properties of particles in quantum waveguides” powstała pod skrzydłami promotora dr hab. Sylwii Kondej, prof. UZ i porusza tematykę, która obecnie stanowi fundament do dalszej pracy badawczej w tym zakresie. Falowody kwantowe, bo o nich pisał absolwent extra. Są to przewody do przesyłu danych. Gdzie możemy je znaleźć?

Na ten moment trwają teoretyczne dywagacje, ale pojawiają się projekty związane z ich implementacją. Mówi się o hetero strukturach zbudowanych z arsenu, grafenu oraz glinu. Zgłębienie ich podstaw, a także ich bezbłędności w świecie nauki jest jeszcze daleką drogą.

Po ukończeniu studiów II stopnia planuję podjęcie nauki w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, w dyscyplinie nauki fizyczne.