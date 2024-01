To już oficjalne – w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na niedzielę 7 kwietnia. Listy kandydatów na radnych będą mogły być zgłaszane do 4 marca, a kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – do 14 marca.

My więc dopytujemy – klub Zielona Razem pójdzie do wyborów do rady miasta sam, czy szuka sojuszników? O komentarz poprosiliśmy Filipa Czeszyka, radnego miejskiego.

Rozmawiamy, ale decyzje i tak zapadają w centrali. My jesteśmy gotowi do działania i wzięcia w nich udziału. Jesteśmy otwarci, a jak będzie – zobaczymy.

Nasuwa się kolejne pytanie – czy znany jest już podział miejsc na listach?

Jeszcze nie. Byliśmy teraz bardzo zajęci finałem WOŚP. Cały nasz klub był mocno zaangażowany w realizację tego finału.

