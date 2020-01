Wysokie kary i nagłaśnianie ich medialnie postuluje w walce ze smogiem Robert Górski, radny Zielonej Razem i lekarz, który w pracy zawodowej spotyka się z osobami, które palą tzw. byle czym. Z niewiedzy, ale i lenistwa, szkodząc tym samym swojemu zdrowiu.

W ostatnich dwóch sezonach grzewczych kontroli było blisko 400. Najczęściej kończyło się na pouczeniu, a wystawione mandaty nie były wysokie. Przez dwa lata nie przekroczono łącznej kwoty półtora tysiąca złotych.

Przykłady tego, czym palimy i jaki to ma skutek dla naszego zdrowia podawał w Rozmowie na 96 FM Robert Górski.