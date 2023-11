Po rocznej przerwie do Zielonej Góry powrócił budżet obywatelski. Czyli projekt, w którym to sami mieszkańcy wybierają na co chcą wydać pieniądze z kasy miasta. Obecnie trwa nabór wniosków. Pomysły na inwestycje można zgłaszać do końca tego tygodnia. Wnioski składane są w formie online.

O szczegółach mówi Piotr Dubicki, pełnomocnik prezydenta do spraw konsultacji społecznych.

Zauważyliśmy ogromne zainteresowanie mieszkańców już w momencie pojawienia się informacji o wznowieniu budżetu. Odebraliśmy wiele telefonów od mieszkańców.

Jakie zmiany zostały zatem wprowadzone? Po pierwsze przeprowadzono dwuetapową ewaluację.

Zmieniła się liczba głosów. Wcześniej były to dwa głosy, teraz cztery. Każdy z mieszkańców może wybrac cztery najciekawszego według niego zadania.

