Tomasz Nesterowicz był jednym z siedmiu radnych, którzy zagłosowali przeciwko projektowi budżetu miasta na przyszły rok. Dziś w Radiu Index radny miejski Nowej Lewicy mówił o powodach takiej decyzji.

– Uważam, że miasto odbija się od ściany do ściany – stwierdził w Rozmowie na 96 FM Nesterowicz.

Jako negatywny przykład podał obwodnicę południową miasta. Inwestycja dobiega końca. Zdaniem Nesterowicza nie zmieni niczego, jeśli chodzi o ruch w mieście.

My tę trasę oczywiście zrealizujemy, ale poza tym, że będziemy mieli 13 km drogi przez las, my wokół tej drogi nie zbudujemy osiedli, strefy przemysłowej, w zasadzie nie zrobimy nic. Poprowadziliśmy drogę, która nie uruchamia miasta pod kątem rozwoju.

Nesterowicz uważa, że słusznym kierunkiem było pójście w autobusy elektryczne, ale miastu – zdaniem radnego Nowej Lewicy – brakuje konsekwencji.

Najpierw robimy działania pt. zakup autobusów elektrycznych, a teraz opracowujemy strategie koncepcji. To powinno być odwrotnie. Miasto połączyło się z gminą. Pierwsza rzecz, jaką należałoby zrobić, to opracowanie koncepcji, jak to powinno wyglądać. Okazało się, że strategia powstawała wiele lat po połączeniu, a po drodze zrobiliśmy wiele głupot za ciężkie pieniądze.