Sprzątanie, zamiatanie i odbiory – tak w tej chwili prace na Kąpielisku w Ochli komentuje Robert Jagiełowicz. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielone Górze dodaje, że obiekt zostanie oddany do użytku już w marcu.

Teraz trwa sprawdzanie, czy wszystko jest zbudowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa.

Sprawdzane są te wszystkie rzeczy, które mają być wykonane. To wszystko jest już praktycznie gotowe. Każdą rzecz trzeba sprawdzić bardzo dokładnie, bo to jest inwestycja na lata. Poza tym jest to bardzo skomplikowana inwestycja. Tam się pojawiło wiele czynników. Wiele elementów.