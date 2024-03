Już nie Nowa Lewica, a Koalicja Obywatelska. Radosław Brodzik do rady miasta będzie kandydował z list KO. Co przesądziło o zmianie politycznych barw? O tym Brodzik mówił w Rozmowie na 96 FM.

– Decyzja dojrzewała we mnie długo i jest okraszona dużymi emocjami – przyznał na antenie Radia Index.

Do mnie przemówiły fakty związane z programem, a w zasadzie znalezienie pewnych wspólnych mianowników KO, tej ekipy, która startuje do rady miasta. To m.in. kwestie związane z in vitro. Ja mocno zaangażowałem się w zbieranie podpisów pod tym projektem i do dziś żałuję, że nie ma go w mieście. Jest za to w województwie i jest z powodzeniem realizowany.