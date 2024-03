O języku polskim, jego roli, ale także o różnych aspektach życia społecznego dziś w „Rozmowie na 96 FM”. Naszym gościem był językoznawca, profesor Jerzy Bralczyk, który przebywa w naszym mieście, a dziś będzie obecny na uroczystości wręczenia nagród podczas Lubuskich Wawrzynów.

Jak powiedział, chętnie przyjeżdża do Zielonej Góry.

Lubię to miasto. Jestem tu dwa razy w roku średnio na zaproszenie dyrektora Biblioteki Andrzeja Bucka. Mam sporo spotkań z młodzieżą i nie tylko, a także w Zielonej Górze biorę udział we wręczeniu nagród podczas “Lubuskich Wawrzynów”.

Apropos książek, niedawno pojawiła się tymczasem na rynku książka zatytułowana „Bralczyk o sobie”.

Jest to książka z cyklu “wywiad rzek”. Jest na to moda, wielu wydaje takie książki. uznano, że moje życie może kogoś by zainteresowano. Wolę jednak wywoływać refleksję nad językiem niż doradzać.