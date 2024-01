W drugiej połowie kwietnia wszystko powinno być gotowe – takie informacje płyną w temacie remontu schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze.

Obiekt przy ul. Szwajcarskiej zyska nowe oblicze. O harmonogramie prac budowlanych mówił w Rozmowie na 96 FM Paweł Wysocki, radny Zielonej Razem.

Dalej mury pną się do góry. Troszeczkę ta pogoda nie rozpieszcza, ale plan jest taki, że do końca stycznia ma być zamknięty stan surowy, w lutym kładziemy dach, a w marcu i kwietniu prace wykończeniowe w środku. Tak, żeby w drugiej połowie kwietnia wykonawca mógł oddać schronisko. Widać zwłaszcza w te mrozy, że taki budynek jest potrzebny.

Prace trwają, mimo dość dużych w ostatnich dniach, mrozów.

Pracownicy są na miejscu i robią to, co można robić w taką temperaturę. Przypomnę, że ten budynek będzie ogrzewany, klimatyzowany, zwierzaki będą mogły wejść do środka i wyjść na zewnątrz wtedy, kiedy będą chciały. To będzie takie europejskie schronisko.