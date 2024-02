Prawo i Sprawiedliwość stawia na nowe otwarcie i młodość – takie słowa padły w sobotę podczas oficjalnego ogłoszenia kandydata PiS na prezydenta miasta Zielona Góra. O urząd ten powalczy Grzegorz Maćkowiak. 36 – latek nie był jednak jedynym branym pod uwagę, jeśli chodzi o kandydaturę.

Z kim zatem wygrał w wewnętrznych wyborach PiS?

W finale byłem ja i Piotr Barczak. Ale w wyniku różnych analiz postanowiono, że to ja będę kandydował. Jako ktoś nowy. Choć całkiem nowy nie jestem, bo byłem doradcą wojewody i juz wtedy w tym studiu rozmawialiśmy o sprawach ważnych dla miasta i regionu.

A jakie plany Maćkowiak ma na kampanię i debatę publiczną?

Dzisiaj ta debata ogniskuje się na sporze pomiędzy prezydentem, a PO. To szkodzi Zielonej Górze. A my musimy rozmawiać ze sobą merytorycznie o przyszłości naszego miasta. Bez względu na to, kto wygra.