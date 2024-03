Park Tysiąclecia zmienia swoje oblicze. Już za kilka dni nastąpi jego oficjalne otwarcie. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie. Modernizacja tego miejsca w Zielonej Górze to jedna z ważniejszych inwestycji, którą realizuje miasto.

Dziś o niej w „Rozmowie na 96 FM”. Gościem był radny miejski „Zielonej Razem” Grzegorz Hryniewicz. Zapytaliśmy radnego o to, co będzie największym plusem parku. – Choćby to, że powstało wiele miejsc, w których można odpoczywać – mówi Hryniewicz.

Na przykład ogród sensoryczny, który mieści się przy centrum pomocy “Warto jest pomagać” Są miejsca rehabilitacyjne dla seniorów. Jest druga huśtawka dla osób z niepełnosprawnościami. Są ławki do gry w szachy i warcaby. Są miejsca dla tych, którzy chcą karmić ptaki i wiewiórki.

Oprócz elementów małej architektury nie zabraknie również tego, co jest związane ze zdrowiem.

Oczywiście tężnia wspaniała, zdroje wodne, fontanny. Bardzo ładnie się chodzi po tym parku. Myślę, że zostanie on bardzo dobrze przyjęty, bo zmiany są pozytywne.

Inwestycja warta jest 15 milionów złotych. Otwarcie parku w najbliższy czwartek, 21 marca o godzinie 16.