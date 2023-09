Czy Polska jest bezpieczna? O obronności, wojskowości i polityce rozmawialiśmy dziś z generałem broni rezerwy, byłym dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych Mirosławem Różańskim.

Gość „Rozmowy na 96 FM” jest również kandydatem do Senatu. Podczas naszej rozmowy bardzo krytycznie odniósł się do rządów Prawa i Sprawiedliwości wskazując, że rząd i minister obrony Mariusz Błaszczak nie mają prawa upubliczniać tajnych danych związanych z naszą obronnością. – Przez to tracimy wiarygodność w oczach NATO – mówił generał Różański.

Generał Różański pytany był przez nas o kwestie związane z bezpieczeństwem Polski w obliczu wydarzeń za naszą wschodnią granicą

