Pasażerowie linii nr 9 pojadą dalej. Miejski Zakład Komunikacji zdecydował o korekcie i wydłużeniu trasy do Jarogniewic. Póki co tylko jednym kursem, ale dość istotnym dla mieszkańców. Zmiany wprowadzono od września.

Mówi Robert Karwacki, prezes MZK w Zielonej Górze.

“9” wydłużyliśmy jednym kursem, żeby dowieźć dzieci do szkoły. Nas to nie obciąża, a pozwala rozwiązać problemy lokalne. Posiadamy także możliwość policzenia ilu pasażerów wsiada oraz wysiada na konkretnych przystankach. Na podstawie tych analiz zrobiliśmy korekty. Są też zmiany w kursowaniu linii numer 2.

Jeśli chodzi o “dwójkę”, to jednym kursem jedzie ona do Zatonia, a następnie jedzie przez Jędrzychów i dowozi uczniów do szkół przy ul. Botanicznej.