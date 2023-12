– Patrzę krytycznie na tę inicjatywę – w taki sposób o „Nowym Porozumieniu Paradyskim” wypowiedział się dziś Arkadiusz Dąbrowski. Sekretarz lubuskich struktur Polskiego Stronnictwa Lubuskiego był gościem „Rozmowy na 96 FM”.

A rozmawialiśmy o spotkaniu trzech lubuskich prezydentów. Włodarze miast mają dyskutować o kondycji regionu lubuskiego sugerując, że może dojść do jego likwidacji.

Dla mnie jest tylko jedna umowa paradyska, ona została zawarta przez parlamentarzystów, a dziś to umowa prezydentów, którzy reprezentują jedną czwartą województwa. Prezydenci nie mają mandatu społecznego, by reprezentować całe województwo i mówić o jakimś wyimaginowanym problemie.

Dąbrowski dodaje, że nie ma absolutnie żadnego zagrożenia jeśli chodzi o istnienie naszego województwa.

To, że pewien naukowiec prowadzi jakieś badania i twierdzi, że powinno być mniej województw, to nie znaczy, że do tego dojdzie. Właśnie taki został wypracowany kompromis, jest szesnaście województw nikt tego przez dziesiątki lat nie ruszy.