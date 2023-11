Przypominamy – tylko do końca listopada można złożyć wniosek o świadczenie 300 plus na zakup wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry start”. Przypomnijmy – jest to projekt, w ramach którego rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

O szczegółach programu mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Prawo do wsparcia ma każde dziecko, które uczy się w szkole do ukończenia 20 lub 24 roku życia – w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioski z programu „Dobry Start” można składać do końca listopada, wyłącznie elektronicznie, na cztery sposoby, przez: aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość internetową oraz portal Emp@tia.

Do złożenia wniosku potrzebne są dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli takie jest wystawione.

Konieczny jest również PESEL dziecka oraz nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza. Cała korespondencja, która dotyczy świadczenia odbywa się przez PUE ZUS, również wtedy, gdy wniosek został złożony w inny sposób. Dlatego jeśli ktoś jeszcze nie ma profilu na platformie, powinien go założyć. Instrukcja jak to zrobić znajduje się na stronie zus.pl. Pieniądze są wypłacane jedynie na rachunek bankowy podany we wniosku. Pieniądze trafią na konto rodziców w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Do tej pory do lubuskich oddziałów ZUS wpłynęło około 130 tys. wniosków o wsparcie na kwotę bliską 39 mln zł.