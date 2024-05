Już blisko 700 tys. osób korzysta z mLegitymacji, czyli elektronicznej wersji dokumentu legitymacji emeryta-rencisty. Tak wynika z najnowszych danych, udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. mLegitymację można pobrać na urządzenia mobilne (np. smartfony), za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Jest to wygodna alternatywa dla plastikowej karty w tradycyjnej odsłonie. Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy w sekcji „Dokumenty” nacisnąć „Dodaj” i na wyświetlonej liście wybrać „Legitymacja emeryta-rencisty”. Po chwili dokument zostanie automatycznie dodany do aplikacji. Z dokumentu można korzystać również w trybie offline, czyli bez dostępu do internetu. mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś emerytem lub rencistą, i skorzystasz z ulg oraz przysługujących uprawnień. Z dokumentem w aplikacji mObywatel łatwo i szybko można potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych, ulg i zniżek, na przykład na bilety komunikacji miejskiej, uzyskać zniżki w ośrodkach uzdrowiskowych i placówkach kultury.