Kolejne piwnice, nowe winnice i oczekiwana rekordowa frekwencja, jeśli chodzi o turystów – tak najkrócej można powiedzieć o drugiej w tym roku edycji Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, która odbędzie się w dniach od 30 maja do 1 czerwca.

O wydarzeniu jego inicjatorzy mówili w jednej z nowych piwnic, która otworzy się na zwiedzających w kamienicy przy ul. Krawieckiej 2. Prezydent Marcin Pabierowski uważa, że to wydarzenie, które cały czas się rozwija.

Piwnice winiarskie powstają cały czas, są odkrywane przez pasjonatów. Ja sam nie spodziewałem się, że tu jest takie cudo pod ziemią. Mamy coś, co nas wyróżnia. Turyści, winiarstwo, tradycja, to jest coś co pokazuje nasz charakter jako miasta.