Od czerwca pracownicy zielonogórskiego magistratu ponownie będą rozpoczynać pracę od 7:30. Taką decyzję podjął prezydent Marcin Pabierowski.

Godziny zakończenia pracy urzędu miasta pozostaną bez zmian, czyli w poniedziałek do 16:00, od wtorku do czwartku do 15:30, a w piątek do 15:00.