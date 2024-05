Ból i związany z tym dyskomfort fizyczny – to nic przyjemnego. Ale niestety – jest to coraz częstsza przypadłość. Zwłaszcza ze względu na prowadzony przez wiele osób styl życia – siedzący, pełen stresów, bez większych aktywności fizycznych. Czego następstwem mogą być różnego rodzaju bóle, przeciążenia oraz napięcia w ciele.

Co wtedy zrobić? Na początek warto udać się do specjalisty, np. do fizjoterapeuty. Z bezpłatnych porad można skorzystać podczas konsultacji w Narodowym Funduszu Zdrowia. Mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w regionie.

Podczas indywidualnych spotkań, specjalistki będą mogły określić potencjalne przyczyny problemu oraz je omówić z pacjentem. Skąd się biorą, jak je niwelować, jak im zapobiegać. Będzie to też szansa na konsultację względem indywidualnego zestawu ćwiczeń, odpowiednich do możliwości i potrzeb.

Bezpłatne konsultacje z fizjoterapeutą już w środę 22 maja pomiędzy godziną 13.30 a 15.30. Wydarzenie odbędzie w sali obsługi klienta w zielonogórskiej siedzibie NFZ. Aby wziąć udział w konsultacjach nie trzeba się wcześniej zapisać, nie jest też potrzebne skierowanie od lekarza.