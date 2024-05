W poniedziałek 27 maja na terenie WOSiR w Drzonkowie otwarta zostanie pływalnia olimpijska. Do dyspozycji miłośników pływania będzie dziesięć torów, każdy o długości 50 metrów. Głębokość pływalni to dwa metry, a temperatura wody wyniesie około 27 i pół stopnia.

Pływalnia będzie dostępna zarówno dla grup sportowych, jak i dla klientów indywidualnych. Godziny otwarcia, obowiązujące do 21 czerwca, to od poniedziałku do piątku pomiędzy 7 a 20.45, w soboty od 7 do 20 oraz niedziele pomiędzy godziną 10 a 20.

Godzina pływania to koszt 14 złotych – jeśli korzystamy z biletu ulgowego. Cena biletu normalnego to 17 złotych, dzieci do 4 roku życia korzystają z basenu bezpłatnie.