Bezbłędny Karol Szmyd z Lublina zwycięzcą zawodów Indywidualnego Pucharu Ekstraligi 250CC w Zielonej Górze! Zawody zakończono po rozegraniu 20 wyścigów, bez finałowej rywalizacji z uwagi na deszcz.

Szmyd zdobył 12 punktów w czterech startach i po zawodach był zadowolony ze swojego występu.

Bardzo fajne ściganie, tor sprzyjał nam. Trochę się odsypało po szerokiej. Same plusy. Wiadomo, że jest lekka presja narzucona, ale mnie to podbudowuje, chcę się wtedy ścigać. Pomału są takie myśli, by przerzucać się na większe moce, by za rok jeździć w DMPJ.