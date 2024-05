W komplecie może rozpocząć pracę zarząd województwa lubuskiego. Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku radni wybrali dwóch członków. To przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego: Zbigniew Kołodziej i Jacek Urbański.

Ten pierwszy, w rozmowie z nami, cieszył się z wyboru i zaufania, jakim obdarzyli go radni.

Jestem zadowolony z wyboru. Miałem okazję poznania wszystkiego od środka. To jest dla mnie nowe wyzwanie, po pięciu miesiącach stwierdziłem, że fajnie mi to wychodzi i chcę to kontynuować.