Przed nami kolejna edycja Zielonogórskich Spotkań Artystycznych. Druga edycja Klanu Machaliców i przyjaciół, to przede wszystkim koncerty jakie odbędą się w Piekarni Cichej Kobiety.

W trackie zbliżającej się edycji organizatorzy postawili także na kilka nowości. Jedną z nich będzie przegląd piosenki literackiej im. Piotra Machalicy.

Można się zgłaszać. Młode osoby, młodych wykonawców od 18 roku życia zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Jeżeli ktoś potrafi pięknie i mądrze zaśpiewać utwory Młynarskiego czy Wołka, Przybory lub Kofty. To zapraszamy do udziału zgłoszenia można wysyłać do 10 marca. Na adres Cichej Kobiety