Już 22 lutego Biblioteka Norwida zaprasza na kolejne trzecie lubuskie dyktando “Połam Pióro” Uczestnikom tekst podyktuje prof. Jerzy Bralczyk, a umiejętności Lubuszan sprawdzą po napisaniu specjaliści od ortografii. Liczba miejsc, to 70 zgłoszeń. Osoba, która zdobędzie pierwsze miejsce otrzyma nagrody takie jak tablet czy książki.

Po napisanym dyktandzie odbędzie się spotkanie autorskie z prof. Jerzy Bralczykiem oraz Michałem Ogórkiem.Bo jak wiemy, to jest znany duet i my zaprosiliśmy Panów do siebie, najpierw spotkanie autorskie, a zaraz po nim ogłoszenie wyników i wtedy poznamy mistrza lubuskiej ortografii.

Żaneta Cierach zastępca dyrektora Biblioteki Norwida w rozmowie z Radiem Index wyjaśniła jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w dyktandzie.

Należy mieć ukończone 18 lat, żeby przystąpić do dyktanda. Należy z naszej strony pobrać kartę zgłoszeniową i ją wypełnić, albo można to zrobić w informacji katalogowej w bibliotece. Trzeba się zgłosić do 20 lutego.

Przypomnijmy dyktando 22 lutego w Bibliotece Norwida o godzinie 17:00