Lubuskie lasy to nie tylko idealne miejsce na spacery, ale też i do zanocowania. Także w trakcie długiego weekendu majowego – przekonują przedstawiciele Lasów Państwowych. Leśnicy przypominają jednak o kilku podstawowych zasadach podczas leśnego biwakowania. Po pierwsze nocowanie w lesie jest możliwe tylko w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach.

Jeśli jest to pobyt maksymalnie do trzech dób i w składzie do 9 osób – nie musimy tego nigdzie zgłaszać, ani też prosić o zgodę. Choć jak mówi Hubert Kniaź z Nadleśnictwa Zielona Góra – dla własnego bezpieczeństwa warto się do leśniczego zgłosić.

Jesteśmy w stanie czasem coś dodatkowo zaproponować albo przestrzec. Bo mogą być tam prowadzone akurat jakieś prace i dla bezpieczeństwa turystów proponujemy inne miejsce.

Zanocować można między innymi na terenie leśnictwa Laski, czyli tuż obok Zielonej Góry. Wybierając się do lasu warto pamiętać o kilku zasadach dobrego wychowania. Kodeks leśnego turysty przypomina Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Zabieramy po sobie śmieci, nie zostawiamy w lasach butelek po napojach, papierków czy skórek po owocach. Jeśli idziemy do lasu z psem – musi być on na smyczy. Pamiętajmy także o zachowaniu ciszy w lasach. To jest ważne zarówno dla innych turystów, jak i dla leśnych zwierząt.

Leśnicy przypominają również o zakazie rozpalania ognisk czy grillów w lasach. A więcej o bezpiecznym spędzaniu czasu w lasach znajdziecie w programie “Na służbie”. Audycja w każdy wtorek o godzinie 11.15.