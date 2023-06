Jak chronić przyrodę w dorzeczu Odry? M.in. o tym rozmawiali przedstawiciele Polski i Niemiec. Na zaproszenie wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna z wizytą przyjechał Axel Vogel, minister rolnictwa i środowiska landu Brandenburgia.

Jednym z powodów wizyty było zaprezentowanie projektu „Wyspy Życia”. Program ma nieść pomoc zagrożonym gatunkom ptaków. O szczegółach mówi Piotr Chara, prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Zielona Dolina Odry i Warty.

Projekt jest odpowiedzią na brak naturalnych i bezpiecznych lęgowisk. Nie dość, że nie ma ich wcale, to nawet jeśli już są, to te lęgi były zjadane. Przygotowaliśmy im miejsce, które możliwie dobrze przypomina im to bezpieczne, utracone miejsce, a jednocześnie zabezpiecza przed wtargnięciem drapieżników. To jest klucz.