Wykluczenia komunikacyjne – to jedna z kwestii, na których zamierza się skupić Marek Cebula, wojewoda lubuski. Chodzi między innymi o połączenia kolejowe z Zielonej Góry do Wrocławia. Lepiej nie jest również w Gorzowie Wielkopolskim.

Jak mówi Cebula – wykluczenie kolejowe, to zagrożenie dla regionu.

Wykluczenie sprawia, że Lubuszanie wyprowadzają się z regionu. Na przykład Gorzów – odcięty od linii kolejowych, brak linii zelektryfikowanych. Totalnie tam leżymy. Wysłałem porozumienie do wojewodów do zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego. W sprawie kolei. To są nasze cele.