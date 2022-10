Zielonogórski Ogród Botaniczny ma już 15 lat. Zielony obiekt, prowadzony przez Uniwersytet Zielonogórski, znajdziecie przy ulicy Botanicznej. A w nim malownicze alejki, setki roślin – także egzotycznych, mini polanę i dużo cienia w upalne dni. Mówiąc krótko – miejsce idealne na relaks.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się oczywiście w ogrodzie. Była to okazja nie tylko do wspomnień, ale i do uchylenia rąbka tajemnicy na kolejne lata działalności. Mówi prof. Leszek Jerzak z Wydziału Nauk Biologicznych UZ.

Chcemy ogród rozbudować i pójść w kierunku parku dendrologicznego. Będziemy sadzić aleję z buków. Drugi pomysł to stworzenie herbarium lubuskiego.

Warto wspomnieć, że Ogród Botaniczny to zielona wizytówka zarówno Uniwersytetu Zielonogórskiego, jak i całego naszego miasta. Mówi Dariusz Lesicki, zastępca prezydenta Zielonej Góry.

Tysiące ludzi tutaj spaceruje, do tego kolejne kroki, np. rozszerzenie mini zoo to edukacja ekologiczna naszych najmłodszych.

Przypomnijmy, że zielonogórski Ogród Botaniczny powstał przy okazji powołania Wydziału Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim.