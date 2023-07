Lubuskie miejscowości słyną z tego, że mają swoje własne święta. W tym gronie jest także Bogaczów, który już w najbliższą sobotę zaprasza na Święto Pszczoły. Wśród atrakcji: turnieje, stoiska z miodem, bieg pszczoły czy pokazy.

Zaczynamy już od godziny 10:00 turniejem szachowym, po 15:00 pojawią się strażacy z OSP Nowogród Bobrzański ze swoim pokazem pierwszej pomocy. Będą mogli w nim wziąć udział wszyscy chętni. Pojawi sie także wioska rycerska, dmuchańce czy quady.

To nie wszystko, ponieważ Stowarzyszenie Fiber przygotowało grę terenową “Poszukiwanie Plastra Miodu” Jak mówi Sołtys Bogaczowa Michał Starek takie święto, to idealna okazja do odkrycia kolejnego lubuskiego regionu.