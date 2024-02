Zaledwie 60 dni pozostało do wyborów samorządowych. Czy marketing polityczny idzie z duchem czasu i coraz częściej w walce chociażby o urząd prezydenta miasta wykorzystywane są social media? A jeśli tak, to czy jest to dobry ruch?

Według politologa dr Piotra Pochyłego – jak najbardziej.

To będzie kluczowe. Bycie w social mediach jest niezwykle istotne, jeśli ktoś chce wygrać. Jeśli ktoś chce coś zmienić, to potrzebuje głosów młodych. A oni żyją w mediach społecznościowych. Oczywiście, nie zastąpi to całkowicie plakatów na mieście. To nie są też aż tak drogie kampanie.

Wybory samorządowe zaplanowano na 7 kwietnia.