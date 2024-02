Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca bieżącego roku i potrwa do 31 maja 2025 r. Świadczenie te – przypomnijmy – przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, niezależnie od dochodów rodziny.

Żeby otrzymać wsparcie na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Wnioski na nowy okres można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Jeśli wniosek złożono w poprzednim okresie w aplikacji mZUS, to taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować. Podobnie jak w przypadku PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane (m.in. PESEL, datę urodzenia) automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie. Środki z programu są wypłacane bezgotówkowo na wskazany numer rachunku bankowego.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia ZUS wypłaci pierwsze świadczenie do 30 czerwca. Jeśli wniosek wpłynie w maju uprawniony świadczenie otrzyma do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, a jeśli w czerwcu to ZUS wypłaci pieniądze do 31 sierpnia – także z wyrównaniem od czerwca. Świadczenia na podstawie wniosków, które wpłyną od lipca będą już wypłacane tylko z wyrównaniem od miesiąca, w którym wypłynęły.