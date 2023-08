Tomasz Nesterowicz pyta – dlaczego zielonogórski urząd miasta ma ponosić koszt oczyszczania Gęśnika po pożarze w Przylepie? Tym samym radny miejski staje w obronie władz miasta. Jak mówi Nesterowicz – to służby wojewody zarządzały sztabem kryzysowym i prowadzonymi działaniami.

Według radnego Lewicy za uporządkowanie Gęśnika powinien zapłacić wojewoda Władysław Dajczak.

Jeżeli wojewoda był osobą, która dowodziła działaniami sztabu kryzysowego i to jego służby przekazywały informacje, że nie doszło do skażenia, a aktywiści i osoby prywatne dowiodły, że doszło do skażenia, to pytanie, kto wykonywał kontrole po pożarze? I kto nie dopełnił obowiązków? Ja jako radny uważam, że to nie miasto, a wojewoda powinien uregulować te rachunki.