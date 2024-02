Ruszył nabór wniosków do projektu “Male granty w obszarze integracji europejskiej”. Udział w programie mogą wziąć stowarzyszenia, którym zależy na wymianie doświadczeń z partnerem międzynarodowym. Formy tej współpracy mogą być różne, na przykład międzynarodowe wycieczki dla dzieci i młodzieży. Na wsparcie mogą liczyć także Ci, którym zależy na integracji obcokrajowców, na co dzień mieszkających w naszym regionie.

Żeby otrzymać dofinansowanie – w kwocie do 10 tysięcy złotych – należy napisać projekt. Ma on dotyczyć poprawy jakości życia i relacji międzynarodowych. I co ważne – w programie obowiązuje zasada “kto pierwszy, ten lepszy” – ilość środków jest bowiem ograniczona. Wniosek można złożyć poprzez generator.

Jest naprawdę bardzo prosty w obsłudze. Niewiele też danych jest potrzebnych, podstawowe informacje. Pamiętajmy jednak, że dokumenty musi podpisywać osoba do tego upoważniona. Zadanie nie może być tez dłuższe niż 90 dni.

Mówił Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek należy składać najpóźniej trzy tygodnie przed planowanym wydarzeniem. W sumie na realizację zadania przygotowano w tym roku 155 tysięcy złotych.