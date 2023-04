Lany Poniedziałek to według tradycji dzień oblewania się wodą. Zgodnie z ideą ma to być jednak dobra zabawa, czyli oblewane powinny być wyłącznie osoby, które się na to zgadzają. Policja przypomina – łamanie tej zasady będzie karane przez mundurowych.

Szczególnie niebezpieczne może być też niespodziewane wylanie wiadra wody na nadjeżdżające samochody. Mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowy KMP w Zielonej Górze.

Takie nagłe wylanie wody na auto może spowodować niekontrolowaną reakcję, wypadek. Możemy stworzyć zagrożenie nie tylko dla jadącym pojazdem, ale i dla siebie lub innych uczestników ruchu drogowe. Policja będzie reagowała stanowczo na tego typu wykroczenia.

Więcej na temat bezpieczeństwa znajdziecie w programie “Na służbie”. Audycja w każdy wtorek o godzinie 11.15.