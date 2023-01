Lotnisko w Babimoście diametralnie zmieni swoje oblicze. Tak jak już informowaliśmy, powstanie nowy terminal pasażerski oraz większy parking. Samorząd rozstrzygnął już przetarg w tej sprawie.

Nowy terminal pozwoli na obsługę dwóch grup pasażerów po 180 osób w ciągu dwóch godzin w systemie mieszanym – Do tego terminal otworzy przed lotniskiem nowe perspektywy – wyjaśnia Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego.

Ma mieć dodatkowe funkcje, które pozwolą na komercjalizację pewnych części tych przestrzeni. Takie zadania zaktywują teren wokół lotniska. Myślimy o wybudowaniu farmy fotowoltaicznej, by zasilać lotnisko i poprawiać strukturę kosztów.

To nie jedyna, planowana zmiana. Samorząd przymierza się także do wybudowania nowej drogi, która skróciłaby dojazd do portu lotniczego.

Żeby z S3 można było na lotnisko bezpiecznie przyjechać. To plan wybudowania nowej drogi, a nawet jest możliwość poprowadzenia torów, które pozwoliłyby na taki bypass i połączenie kolejowe. To nie tylko tam i z powrotem, ale odcinek, który stwarzałby możliwość jazdy w obie strony.

Dodajmy, że w minionym roku z portu lotniczego w Babimoście skorzystało prawie 40 tysięcy pasażerów.