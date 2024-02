Tylko w południowej części naszego regionu do tegorocznych wyborów samorządowych zarejestrowanych zostało 213 komitetów wyborczych, w tym 7 stowarzyszeń. Termin na ich zgłoszenie mijał 12 lutego. Cały czas jednak rejestrować się mogą kandydaci na radnych, wójtów, burmistrzów oraz prezydentów. Ci pierwsi mają czas do 4 marca, pozostali muszą zostać zadeklarowani do 14 marca.

Rejestracje muszą nastąpić do godziny 16, a nie jak w latach poprzednich do północy. Skąd taka zmiana? To tłumaczy Stanisław Blonkowski, dyrektor zielonogórskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wtedy komisja ma czas na rozpatrzenie tych wniosków, wydać stosowną uchwałę – o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zgłoszenia. Poprzednio zdarzało się, że komitety zgłaszały się tuż przed północą. Bywały problemy, ktoś się spóźnił i nie zostawał już przyjęty. Takie były przypadki. Zostało to zmienione przede wszystkim z myślą o komisjach, żeby usprawnić ich pracę.

Część wyborców pyta również o kwestie związane z mężami zaufania – czy muszą oni zostać wcześniej zgłoszeni?

Ich się nie zgłasza wcześniej. W dniu głosowania oni przychodzą do komisji, do przewodniczącego, z odpowiednim zaświadczeniem. I wtedy uczestniczą w procesie wyborczym.

Wybory samorządowe – przypomnijmy – zaplanowano na niedzielę 7 kwietnia.