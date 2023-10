112 głosów – taką przewagą Katarzyna Osos, posłanka PO, zwyciężyła z partyjnym kolegą Markiem Cebulą i dostała szansę na kolejną kadencję w Sejmie. Przedłużenie mandatu to dla Osos podwójna radość.

Bo jak mówi – cieszy zarówno indywidualny wynik, jak i ten klubowy.

To były najważniejsze wybory od 1989 roku. Ludzie się cieszą, że obecna opozycja wygrała te wybory. Wyborcy pokazali, że mamy dość tych oszustw i kłamstw. To jest czas na szczęśliwą Polskę i nowe otwarcie.

Posłanka Osos wierzy także, że zwycięstwo opozycji pozwoli na zakończenie konfliktów społecznych. Opozycja planuje zrobić porządek również w mediach publicznych.

Ludzie mieli dość tych podziałów. Nadal będziemy mieli różnice poglądów, ale my chcemy szybko naprawić, to co zostało zrobione. Chociażby w mediach publicznych, które hejtowały opozycję. A to budziło wręcz w ludziach demony.