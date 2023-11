Wspierajmy lubuskie środowisko łowieckie – apelują łowczy, a także zarząd województwa lubuskiego. Dowodem na to mogę być chociażby wsparcie finansowe na zakup specjalistycznych kontenerów do przetwarzania dziczyzny. Ich wartość to ponad 300 tysięcy złotych. Wszystko po to, żeby ceny dań z dziczyzny były nieco niższe, a same produkty bardziej dostępne.

A na czym sama w sobie kampania pod hasłem “Wspieraj lubuskie środowisko łowieckie” ma polegać? Czego będzie można się dowiedzieć? Szczegóły zdradza Jacek Urbański, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

Co robią łowczy, myśliwi. Że to nie tylko polowanie. Oni są przede wszystkim gospodarzami lasu. Oni dbają o lasy i o to, co się w nich znajduje i mieszka. Tak żeby był to później zdrowy produkt.

Kampania jest prowadzona między innymi poprzez media społecznościowe.