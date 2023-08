Coraz więcej osób sięga po zdrową żywność i bio warzywa. A jakby tego było mało – coraz więcej chętnych jest też na udział w warsztatach na ten temat. Bo jeść to jedno, ale warto też mieć świadomość, co na naszym talerzu ląduje – przekonuje Mateusz Gruszka, który był gościem piątkowej odsłony Pomarańczowego Lata Radia Index.

Zdrowe odżywianie stało się po prostu modne.

Mateusz wie co mówi – w rodzinnym gospodarstwie rolnym uprawia masę ziół, czy też warzywa – między innymi ogórki i ziemniaki. Nie brakuje też i wynalazków, jak na nasz region. Rodzina Mateusza wzięła się chociażby za uprawę melonów, a to wszystko pod Zieloną Górą. A co jeśli chodzi o warsztaty?

Więcej na ten temat znajdziecie w piątkowej odsłonie Pomarańczowego Lata Radia Index.