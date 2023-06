To już kolejne takie porozumienie. Uniwersytet Zielonogórski po raz dziesiąty podpisał umowę dot. współpracy ze studentami oraz wykładowcami z Wietnamu. Tym razem nasza uczelnia będzie współpracowała z tamtejszym Instytutem Zastosowań Technologii i Rozwoju Edukacji.

Na czym w praktycznym wymiarze ma taka współpraca polegać? To tłumaczy prof. Marcin Mrugalski, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ.

Liczymy na przyjazd studentów oraz kadry z Wietnamy. Liczymy także na wyjazdy tam. Mam też mozliwości na to, żeby prowadzić zajęcia zarówno w języku angielskim, jak i polskim.

Na udaną współpracę liczy także prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

UZ coraz bardziej otwiera się na świat i zagranicznych studentów i pracowników. Bardzo ważne jest dla nas to, żeby zdobywali oni swoje stopnie naukowe właśnie u nas. Mamy już wietnamskich kilku doktorantów z nauk ścisłych.

Natomiast już w przyszłym tygodniu swoją pracę doktorską będzie broniła studentka pedagogiki, także z Wietnamu. Prof. Van Cao Long, pełnomocnik rektora ds. współpracy z Wietnamem, zwraca uwagę także na to, że UZ jest na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o polsko – wietnamską współpracę. Głównie z zakresu dziedzin ścisłych.

Powoli wchodzimy na inne dziedziny. W tym humanistyczne. Rozszerzamy naszą współpracę. Coraz więcej mamy Wietnamczyków na naszej uczelni. Zarówno studentów, jak i nauczycieli.

Obecnie na naszej uczelni studiują dwie osoby z Wietnamu. Jeśli chodzi o pracowników, to obecnie jest to jedna osoba, ale jeszcze w tym roku liczba ta ma wzrosnąć do czterech.