Czy polskie wojsko potrzebuje modernizacji? A jeśli tak, to w jakim zakresie? Z takimi pytaniami zwróciliśmy do gościa poniedziałkowej „Rozmowy na 96FM”. Naszym rozmówcą był gen. Mirosław Różański, obecnie także senator elekt z ramienia Trzeciej Drogi.

Jakie zmiany powinny zostać przeprowadzone w polskiej armii, według byłego wojskowego?

Generał Różański zauważa także deficyty w zakresie armii lądowej. Czy tym samym budżet na rzecz wojska polskiego zostać zwiększony?

Dzisiejszy budżet jest wystarczający i imponujący. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo to nie tylko system zbrojny. To też zdrowie, ekonomia i ekologia. Na to państwo także musi przewidzieć środki finansowe.