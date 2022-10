11. drużyna PKO BP Ekstraklasy będzie rywalem Lechii Zielona Góra w 1/8 Fortuna Pucharu Polski. Do Zielonej Góry przyjedzie Radomiak Radom.

Czy to dobre losowanie z punktu widzenia zielonogórskiego trzecioligowca? Wszak Lechia znów trafiła na ekipę z piłkarskiej ekstraklasy. – Jesteśmy zadowoleni – mówił wiec tuż po losowaniu trener Lechii Andrzej Sawicki.

Oczywiście, że jestem zadowolony, bo przyjeżdża do nas kolejny zespół z ekstraklasy. Szczerze mówiąc nie typowałem teraz zespołu z ekstraklasy, bo było sporo drużyn z niższych lig. Ja uważam, że jeśli przyjeżdża zespól ekstraklasowy do Zielonej Góry to wypada się tylko cieszyć, to kolejne wydarzenie.

Sawicki marzył o Legii Warszawa a tymczasem Radomiak to drużyna która w tabeli zajmuje 11 miejsce. Nasz trener nie patrzy jednak na rywala jak na jedną ze słabszym drużyn z ekstraklasy.

Na to w ogóle nie ma co patrzeć, czy zespół zajmuje 14 czy 6 miejsce, to jest i tak profesjonalny zespól, nie ma co rozpatrywać. Mozę chciałoby się coś wielkiego, ale jest ok.